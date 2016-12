Met een schitterende hakbal maakte de Armeniër maandagmiddag het derde doelpunt voor The Mancunians op Old Trafford. "Dit is gewoonweg geweldig", zei voormalig spits Alan Shearer bij Match of the Day. "Briljant. Je moet er maar op komen. We moeten hier de komende zes maanden naar kijken. Zo goed was het. Een ongelofelijke goal."

Foto: AFP

Mkhitaryan zelf kon zijn geluk niet op na zijn treffer, die hij overigens wel vanuit buitenspelpositie produceerde. "Het mooiste doelpunt dat ik ooit heb gemaakt. Dit was een beetje kerstmagie. De bal kwam een beetje achter mij. Daarom besloot ik het zo te proberen. Het eerste wat ik deed was naar de assistent-scheidsrechter kijken. Hij vlagde niet voor buitenspel. Dus begon ik mijn feestje te vieren."

Foto: Screenshot

De manier waarop Mkhitaryan riep herinneringen op aan de dwaze actie die Rene Higuita ooit liet zien op Wembley. De doelman van Colombia verbaasde in 1995 vriend en vijand door er - met het risico dat hij een doelpunt tegen zou krijgen - een Scorpion kick tegenaan te gooien.