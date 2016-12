Wilco van Schaik, directeur van FC Utrecht, kijkt positief naar de toekomst. ,,Investeringen in het management, de selectie, jeugdacademie, scouting en de verbouwing van het stadion en trainingscomplex Zoudenbalch werpen hun eerste vruchten af. De stijgende lijn in de sportieve resultaten heeft nu een positief effect op onze financiën.''

,,We komen van ver, het kost tijd om slagen in het bedrijf te maken'', vervolgt hij. ,,Het doel voor de komende jaren is een drastische verbetering van het operationele resultaat. Inclusief transfers sturen wij jaarlijks aan op een positief nettoresultaat. Zo werken we toe naar een financieel gezonde club, met ambitie en met een sportief en maatschappelijk hart in de stad en provincie Utrecht."