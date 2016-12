premium

Stuivenberg ziet nieuwe club Genk winnen

42 min geleden ANP

Albert Stuivenberg heeft zijn nieuwe club Racing Genk dinsdag weer eens een overwinning zien boeken in de Belgische competitie. Vanaf de tribune in de Luminus Arena zag Stuivenberg, die eerder op de dag was gepresenteerd als nieuwe trainer van Genk, hoe de thuisploeg met 2-0 won van AA Gent. Alejandro Pozuelo en Nikos Karelis (strafschop) maakten in de eerste helft de doelpunten voor de ploeg van de Nederlandse keeper Marco Bizot.