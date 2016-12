Liverpool klimt weer naar tweede plek in Premier League

Jonathan Walters bracht de bezoekers in de twaalfde minuut op voorsprong, door de bal op aangeven van Erik Pieters in de korte hoek langs de grabbelende doelman Simon Mignolet te koppen. Adam Lallana trok de stand in de 35e minuut gelijk en kort voor rust zette Roberto Firmino, die een paar dagen terug nog was betrapt met drank achter het stuur, de thuisclub op voorsprong.

In de tweede helft besliste Liverpool de wedstrijd door doelpunten van Giannelli Imbula (eigen doel) en invaller Daniel Sturridge.

Bij Stoke maakte Ibrahim Afellay als invaller zijn rentree, nadat hij acht maanden aan de kant had gestaan met een knieblessure.