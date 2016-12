'Mighty Mike', de nummer één van de plaatsingslijst op het WK, begon zijn partij sterk. Van Gerwen liet de Spanjaard een schijn van kans en pakte in een snel tempo de eerste set. Daarna was het schrikken voor Mighty Mike. Reyes begon de tweede set sterk door met een 10-darter de eerste leg te pakken en vervolgens ook de tweede en derde leg naar zich toe te trekken: 1-1.

Na een korte pauze leek van Van Gerwen snel orde op zaken te zetten. Hij pakte de eerste twee legs, maar Reyes kwam weer verrassend terug tot 2-2. De derde leg won de Vlijmenaar op het nippertje. Hij miste eerst dubbel 20 voor de set. Omdat Reyes 144 niet wist uit te gooien, kreeg Van Gerwen een nieuws kans op de derde set en die pakte hij: 2-1.

In de vierde set kwam Reyes weer op voorsprong, waarna Van Gerwen drie legs op rij won en de vierde set naar zich toe trok: 3-1. Het verzet van de Spanjaard, die de beste wedstrijd uit zijn leven leek te gooien, was niet gebroken. Sterker nog: Reyes pakte de vijfde set: 3-2. Ook in de zesde set hield de Spaanse darter het lang vol, maar bij 2-2 in legs was het toch Van Gerwen die de derde leg won: 4-2.