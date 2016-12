Dit is het laatste gratis Premium artikel dat u kunt lezen. Tijd voor een abonnement?

Klopp hoopt dat Guardiola niets heeft gezien

1 uur geleden ANP

Jürgen Klopp hoopt dat de beveiliging op Anfield dinsdag even niet zo scherp was toen Pep Guardiola zijn stoeltje zocht op de tribune. De manager van Manchester City kwam 'live' bekijken hoe Liverpool, de ploeg van Klopp, het zou vergaan in de thuiswedstrijd tegen Stoke City. Op oudejaarsavond sluiten Liverpool en Manchester City het kalenderjaar af met een onderlinge kraker op Anfield.