'Van bruut goed niveau'

0 uur geleden

"Ik had van te voren nooit gedacht dat hij zo kon gooien", aldus darter Michael van Gerwen na zijn bij vlagen nagelbijtende partij tegen de Spanjaard Cristo Reyes. "Ik niet in ieder geval. Ik ben blij dat ik deze er doorheen heb weten te slepen,'' aldus Mighty Mike na afloop voor de camera van RTL 7. "Het was van een bruut goed niveau."