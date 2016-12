Aad de Mos: "De speler van wie ik het meest van heb genoten, is Lasse Schöne. Iedereen heeft het altijd over de doelpuntenmakers, maar als trainer zou ik een speler als Schöne als eerste op het opstellingenbord zetten. Als verbindingsspeler is hij zo belangrijk voor het team.”

Ronald de Boer: "Dat is voor mij Hakim Ziyech. Hij is heel belangrijk geweest voor FC Twente in een moeilijke fase van die club. En dan verwacht je dat hij de stap naar het buitenland zal maken, maar gelukkig is hij behouden voor de Eredivisie. Op basis van wat hij bij FC Twente en Ajax heeft laten zien, is hij voor mij de speler van 2016.”

Kenneth Perez: "Mijn speler van het jaar is Kevin Strootman. Dat vind ik, omdat ik hem eerlijk gezegd - en ik denk met mij nog veel meer mensen - bijna had opgegeven. Ik wilde wel eens zien of en hoe hij zou terugkomen van die knieblessures. Het is dan heel knap dát je terugkomt en dan ook veel speelt bij een mooie club als AS Roma en bij het Nederlands elftal ook gewoon je ding weer doet. Niet zozeer dat hij nu dan een wereldspeler is, maar dat terugkomen gunde ik hem heel erg. Ook vanwege alle twijfel.”