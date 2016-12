'Chinese bond wil nu ook beste scheidsrechter'

Volgens The Daily Mirror wil de bond Mark Clattenburg verleiden tot een overstap. De 41-jarige Engelsman leidde in 2016 de finale van het EK, de eindstrijd van de Champions League en de FA Cupfinale.

Of de arbiter zelf een overgang ook ambieert, is niet bekend. Duidelijk is wel dat Clattenburg in China veel meer kan verdienen dan hij op dit moment in Engeland doet.

Dinsdag werd bekend dat Carlos Tevez zijn loopbaan voor een bizar salaris gaat vervolgen in China. De bijna 33-jarige Argentijn gaat bij Shanghai Shenhua meer dan zeven ton per maand verdienen.