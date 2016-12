Polman maakte dinsdag bekend dat zij en haar vriend Rafael van der Vaart in het nieuwe jaar samen hun eerste kind verwachten. Ook van der Vaart speelt in Denemarken, bij FC Midtjylland.

Het is de vraag om de 24-jarige handbalster er over een jaar weer bij is als Oranje in Duitsland een nieuwe gooi doet naar de wereldtitel handbal. Polman maakte de afgelopen jaren deel uit van de Nederlandse ploeg, die WK-zilver, EK-zilver pakte en vierde werd op de Olympische Spelen.