Wereldbeker afgelast vanwege storm

35 min geleden ANP

De afdaling uit de wereldbeker voor mannen in het Italiaanse Santa Caterina is woensdag afgelast. De hevige wind maakte het te gevaarlijk voor de skiërs, die eerst nog te horen hadden gekregen dat de start van de wedstrijd een uur was uitgesteld.