Mikaela Shiffrin viert haar overwinning in Semmerling.

Skiester Shiffrin jubileert met 25e zege

23 min geleden ANP

Skiester Mikaela Shiffrin heeft woensdag voor de tweede dag op rij een reuzenslalom gewonnen. De 21-jarige Amerikaanse was net als dinsdag de snelste in het Oostenrijkse Semmerling. Ze vierde haar 25e zege in de wereldbeker.