Van de Pas begon de eerste partij in de derde ronde voortvarend door zijn eigen leg te pakken en die van Anderson meteen te breken, maar Big Ben moest de set toch aan Anderson laten: 3-2. Ook de tweede set werd een prooi voor Anderson die een gemiddelde gooide van maar liefst 114.

Pas in de vierde set, de derde had hij ook gewonnen, miste Anderson een pijl op een dubbel. Het leek de wereldkampioen niet te deren, want hij pakte gewoon de eerste leg. Het einde van Van de Pas kwam steeds naderbij, maar nadat Anderson een matchdart had gemist wist de Nederlander, die bleef knokken, de vierde set te winnen. Anderson leek te verslappen en leverde ook de vijfde set in: 3-2. In de zesde set was de wereldkampioen weer bij de les. Bij de derde matchdart was het dan toch raak voor de regerend wereldkampioen: 4-2.