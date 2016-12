Opgeluchte Barney: 'Dit was werken ouwe'

"Hij startte ongelooflijk. Daar kon ik weinig aan doen. Ik dacht: Sta ik al op het podium? Dat ging zo snel", zei Barney nadat hij de eerste set kansloos had verloren met 3-0. "Dit was werkdarts. Het kostte kracht en energie. Met souplesse had het niets te maken."

Even leek het de verkeerde kant op te gaan voor de Nederlandse darter. Lewis pakte een 3-2 voorsprong in sets en van Barneveld had vooral moeite om op de beslissende momenten de dubbels te gooien en dan vooral zijn favoriete dubbel zestien. "Daar gaan we weer, stop nu eens met dat negatieve denken", sprak Van Barneveld zichzelf toe gedurende de wedstrijd. Ik ben wel heel erg blij, ik kom altijd terug. We geven nooit op."