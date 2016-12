Wang lijkt bezig met juridisch steekspel tegen ADO

Maar Wang, nota bene zelf jurist, zal toch niet op zijn achterhoofd gevallen zijn? Bij ADO denken ze dat Wang andere juridische wegen ziet. Als het zijn bedoeling was om te vertragen en ADO onder druk te zetten, dan was opdagen bij een zaak waarin hij niet sterk staat verspilde moeite. De uitspraak is op 5 januari en ongeacht de uitkomst heeft Wang vervolgens vier weken de tijd om verzet in te dienen. Na die vier weken is de deadline voor het indienen van de jaarrekening bij de KNVB (op 1 februari) verstreken. Dat leidt bijna zo goed als zeker tot een forsere boete dan de laatste van 10.000 euro, indien er geen geld binnenkomt. En dat kan ADO evenmin missen.



Ondertussen ziet Wang dat niemand de club financieel de helpende hand toesteekt en ADO zelf nog steeds onvoldoende geld binnenbrengt. Gokt Wang er op dat ADO in die tussentijd akkoord gaat met een lager bedrag dan de 2.347.496 euro die het wil vorderen om acute geldnood én een straf van de KNVB te voorkomen? Wanneer het water in januari steeds hoger aan de lippen komt te staan, zal ADO wellicht moeten bemiddelen. Tenzij er iemand opstaat om de club financieel te helpen of er een speler voor veel geld wordt verkocht in de voor spelers minst interessante periode om te verkassen. En het is maar de vraag of er voor beide partijen aansprekende clubs voorbij komen die de beste spelers van de nummer veertien van de Eredivisie willen vastleggen. Wang maakt een punt dat hij continu maakt: ADO moet niet alleen van zijn geld afhankelijk zijn.