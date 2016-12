ADO-directeur Manders: ‘Totaal niet zien aankomen, heel teleurstellend’

,,Ik had dit totaal niet zien aankomen en vind dit heel teleurstellend’’, zegt Manders. ,,We zijn al lang met elkaar in gesprek en we hoopten hiermee weer wat meer duidelijkheid te krijgen. Die is nu niet gekomen. Er is gewoon contact met de advocaten en UVS (United Vansen). Daarom vind ik dit heel jammer. We wachten het vonnis af en in het belang van ADO kunnen we dan de juiste vervolgstappen zetten.’’



Advocaat Paul Olden van ADO zegt dat Wang kan in ieder geval moeilijk kan beweren niet op de hoogte te zijn geweest en niet goed opgeroepen te zijn. ,,Dit kort geding is betekend, we hebben een koerier gestuurd, gemaild, de advocaat van UVS gemaild (Mijke Sinninghe Damsté, red.) en in de ondernemingskamer hebben ze zelfs nog over dit kort geding geklaagd. Dus dat UVS hiervan wist, dat staat wel vast.’’



De no show van Chinese zijde levert waarschijnlijk één voordeel op. Olden: ,,De rechter gaat nu kijken of UVS goed is opgeroepen en als dat het geval is – en ik denk dat dit zo is – dan zal er een vonnis gewezen worden dat een verstekvonnis heet. Dan krijgt de eiser gewoon gelijk en hebben we een gunstig vonnis op 5 januari.’’



Dan lijkt United Vansen te worden gesommeerd tot betaling van de ruim 2,3 miljoen euro aan ADO. Maar het is niet gezegd dat die betaling er dan ook direct komt. Wang lijkt – met de move van gisteren - te zinnen op een juridisch steekspel.