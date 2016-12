Anderson raakte zijn eerste negen dubbels en zat lange tijd op een gemiddelde van rond de 115. "Ik voelde me bijzonder goed toen ik op een 3-0 voorsprong in sets kwam, maar ik werd een beetje nerveus toen Bentio terugkwam. Iedereen hier kan goed darten, dus ik had het wel verwacht", zei Anderson na afloop.

Foto: Hollandse Hoogte

De 46-jarige Schot kwam uiteindelijk uit op een gemiddelde van ruim 107. Van de Pas deed het met vijf punten minder gemiddeld ook bijzonder goed. "Ik gooide veel 180'ers (11 stuks, red.) en mijn dubbels liepen uitstekend (58 % raak). Ik hou mijn hoofd erbij, want ik heb een lange weg te gaan, maar tot nu gaat het goed", aldus Anderson.

De bebrilde wereldkampioen neemt het in de kwartfinales op tegen Dave Chisnall of Jelle Klaasen.