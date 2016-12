Liverpool heeft dit jaar het vaakst gescoord in de Engelse competitie: 45 goals. Daarvan werden er 25 in eigen huis gemaakt. "Wij hebben veel spelers die kunnen scoren", weet Wijnaldum. "Dat is belangrijk, want als je van één speler afhankelijk bent, is dat een probleem. Als diegene dan niet scoort, dan win je geen wedstrijden."

Wijnaldum stelt vast dat Manchester City ook een veelzijdige ploeg heeft. "Ook zij hebben veel spelers die kunnen scoren, ook jongens die van de bank komen. Dus ik denk niet dat er een groot verschil is. Aguero is een fantastisch speler, maar dat geldt ook voor De Bruyne, Silva en Sterling."

Liverpool bezet in Engeland de tweede plek met 40 punten. Manchester City heeft een puntje minder. Chelsea leidt soeverein met 46 punten.