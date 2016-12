"Ik heb niet het gevoel dat ik bij Ajax nu al zo belangrijk ben als ik bij FC Twente was", vertelt de linkspoot in gesprek met de NOS. "De echte Hakim Ziyech moet ik Ajax nog laten zien. Dat vind ik echt. Ik ben nog niet vaak genoeg beslissend geweest, wat natuurlijk wel een kwaliteit van me is. Bij FC Twente was ik bijna iedere week beslissend. En de competitie is niet veranderd, het niveau is hetzelfde. Dus dat kan ik bij Ajax ook zijn."

Ziyech had aanvankelijk al helemaal niet meer gerekend op een overgang naar Ajax. "Toen Marc Overmars publiekelijk aangaf mij niet te willen halen, heb ik een streep gezet door Ajax. Of dat een tegenvaller was? Nou ja, het was graag of niet. En op dat moment wilde Ajax me niet."

Na de uitschakeling door FK Rostov (4-1 verlies in Rusland) in de Champions League veranderde Ajax van mening en wilde de club de middenvelder toch hebben. "Toen ze alsnog aanklopten heb ik nog wel gevraagd waarom ze mij in eerste instantie niet wilden. En ik heb er uitleg over gekregen. Overmars liet weten dat er interesse was voor een paar middenvelders. Voor mij was het toen duidelijk dat Ajax de ideale stap was, want ik wilde heel graag nog een tussenstap in Nederland maken, voordat ik naar het buitenland ga."