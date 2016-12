Dit is het laatste gratis Premium artikel dat u kunt lezen. Tijd voor een abonnement?

premium

Wüst schaatste een beetje op de handrem

1 uur geleden ANP

Ireen Wüst keek donderdag met een tevreden gevoel terug op haar tweede schaatsdag bij de NK afstanden in Heerenveen. De kopvrouw van Justlease.nl prolongeerde met een kleine marge op ploeggenote Antoinette de Jong (4.02,31 tegen 4.02,76) haar titel op de 3000 meter en eindigde daarna op de 500 meter als tiende in 39,37. ,,Als ik vrijdag nog een WK-ticket weet te pakken op de 1000 meter is mijn toernooi geslaagd'', zei de dertigjarige Brabantse, die woensdag ook al de 1500 meter op haar naam schreef.