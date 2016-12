Van Gerwen ontmantelt 'Demolition Man'

In het Alexandra Palace van Londen pakte Van Gerwen de eerste set, maar wat scheelde het weinig. Webster verzuimde een 60-finish uit te gooien, waarna Mighty Mike de set met dubbel 1 alsnog naar zich toe wist te trekken. De tweede set ging beter voor Van Gerwen, hij gooide een keurig gemiddelde van 106.2.

In de derde en vierde set toonde Mighty Mike steeds meer zijn klasse. De vierde set begon Mighty Mike ijzersterk door een 170-finish uit te gooien. Het mocht dit keer niet baten, want Webster pakte de set met 3-2. In vijfde set kreeg Van Gerwen eventjes de schrik te pakken toen Webster op een 2-0 voorsprong kwam, maar de Nederlander maakte het netjes af door drie legs op rij te winnen: 4-1.

Van Gerwen is de tweede Nederlander in de kwartfinales. Eerder al wist Raymond van Barneveld zich hiervoor te plaatsen. De 49-jarige Hagenaar versloeg woensdagavond in een ware thriller Adrian Lewis met 4-3.