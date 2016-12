premium

Van Gerwen: 'Ik liet mezelf af en toe in de steek'

1 uur geleden

Michael van Gerwen was niet helemaal tevreden met zijn prestatie tegen Darren Webster ondanks de duidelijke cijfers waarmee hij won (4-1, hij gooide een gemiddelde van ruim 104 punten). "Ik liet mezelf af en toe in de steek, ook met de gemiste dubbels", aldus Mighty Mike in een reactie voor de camera van RTL 7. "Ik kan sowieso beter, dat weet iedereen. Ik doe mijn stinkende best."