„Als ik een assistent zoek, heb ik mijn vijvertje waar ik in vis. En als Van Breukelen iemand op mentaal vlak nodig acht, heeft hij ook zijn vijvertje. Dat is natuurlijk niet raar. Alleen komt het, zoals het nu gelopen is, wat onhandig over”, aldus Blind.

„Hans heeft de naam Stoutjesdijk ook bij mij laten vallen, maar ik heb er niets mee gedaan en ben ervan weggebleven. Ik ben er geen voorstander van mensen op dat vlak in mijn staf te krijgen. Bij nationale elftallen komen spelers en gaan ze weer.”

Blind wil juist een lans breken voor zijn huidige staf en ziet evenmin een rol voor PIM (Prestatie Innovatie Manager, red.) Peter Blangé. „Ik denk dat Blangé zeker goede dingen kan doen voor de KNVB, maar ik zie die toegevoegde waarde voorlopig niet bij Oranje. Binnen onze staf heb ik iedereen tot mijn beschikking die ik wens”, aldus de bondscoach.

„Luc van Agt en zijn mensen zijn na trainingen en wedstrijden uren bezig om alles te meten en in kaart te brengen. En voor een WK wordt specifieke kennis toegevoegd zoals chirurg Rien Heijboer bij het WK 2014 in Brazilië. Er kwam een hersenletselexpert bij en in aanloop is iedereen naar een tandarts geweest om te kijken of zich tijdens het WK bepaalde problemen konden manifesteren. Zo kan ik nog wel even doorgaan.”

De maandenlange discussies en de onduidelijkheid over de functieomschrijving van de PIM hebben Blind gestoord. „Omdat het de suggestie wekte dat er jaren niets is gedaan bij Oranje en het tegendeel is waar.”

Inmiddels heeft Blind wel met Blangé gesproken. „Een reële kerel, die ook zegt dat de PIM niet leidt tot verbeteringen van twintig, dertig of veertig procent, maar eerder één, twee, drie of vier. Met arts Edwin Goedhart en Luc van Agt op de Campus in Zeist en met de expertise bij de topclubs moet iedereen samen proberen tot verbeteringen te komen. Nogmaals, niet bij Oranje. Ik wil rust in mijn staf.”