'Ronaldo slaat megabod uit China af'

Bij Real Madrid is volgens Mendes een bod binnengekomen van 300 miljoen euro voor de aanvaller. Ronaldo zou zelf 100 miljoen euro per jaar kunnen verdienen bij een Chinese club, die niet bij naam wordt genoemd.

"Geld is niet alles", aldus Mendes. "Real Madrid is zijn leven. Cristiano is blij en tevreden bij Real Madrid en wil niet naar China." Het nieuws over het bod op Ronaldo komt een dag na de transfer van Carlos Tevez van Boca Juniors naar Shanghai Shenhua. Volgens media heeft de Chinese club 84 miljoen euro betaald voor de Argentijnse aanvaller, die per week ongeveer 720.000 euro gaat verdienen. Vorige week maakte de Braziliaanse middenvelder Oscar al de overstap van Chelsea naar Shanghai SIPG voor een bedrag rond de 60 miljoen euro.



Ronaldo volgt vooralsnog dus niet het voorbeeld van zijn oud-ploeggenoot Carlos Tevez, met wie hij tussen 2007 en 2009 met de Argentijn Tevez samenspeelde bij Manchester United.