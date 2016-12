Waar de Zweedse smaakmaker in de laatste weken voor de winterstop nog volop speculeerde over een vertrek uit Friesland en geen mogelijkheid onbenut liet om zijn vertrekwens te benadrukken, lijken de supporters nu toch ook in 2017 van zijn kunsten te kunnen gaan genieten.

"Ik wil niet vertrekken na één goed halfjaar", zei de 23-jarige Larsson deze week tijdens de Zweedse radioshow Bara Blavitt Podd. "Mijn doelstelling is nu om ook de tweede seizoenshelft zo goed te spelen. Daarna hoop ik in de zomer een mooie transfer te maken. Ik merk nu dat ik bekender ben en beter speel, dat de tegenstanders proberen om mij op andere manieren uit de wedstrijd te spelen en te praten. Daar moet ik mee om zien te gaan."

Italië

Volgens de linksbuiten, die in de eerste seizoenshelft zeven keer scoorde en vijf assists gaf, is er op dit moment geen sprake van concrete belangstelling. Larsson heeft geen droomclub, maar zou graag in Italië of Spanje spelen.