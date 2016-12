Het wordt een titanenstrijd tussen twee meervoudig wereldkampioenen. Taylor telt liefst 16 (!) wereldtitels (14x PDC en 2x BDO) en de teller van Van Barneveld staat op vijf (4x BDO en 1x PDC). Jarenlang was Taylor de alleenheerser binnen profbond PDC. Barney was lange tijd de grote man binnen amateurbond BDO. Dat leidde in 1999 tot een duel tussen de wereldkampioen van de PDC en BDO. Oftewel, 'the match of the century'. Op zondag 7 november 1999 is de Hagenees op Wembley in een uur durende partij volstrekt kansloos. Taylor wint met 21-10 in legs. "Ik heb schandalig slecht gespeeld”, jammert hij. De klap komt hard aan. Het bedrag van 70.000 gulden, dat voor de verliezer klaarligt, kan hem gestolen worden.

Uiteindelijk maakt Van Barneveld in 2006 ook de overstap naar de PDC. Een move die hem niet in dank wordt afgenomen. Barney zwicht voor het grote geld. Ook wil hij makkelijker revanche op Taylor kunnen nemen, want een jaar eerder (2005) wordt hij in Hengelo tot twee keer toe afgetroefd door de topdarter uit Stoke-on-Trent. Het publiek jouwt hem, spelend in de Nederlandse driekleur, massaal uit. Een bittere pil.

Het hoogtepunt en de ultieme wraak volgen snel. De PDC krijgt op de eerste dag van 2007 een gedroomde eindstrijd: de klassieker Taylor - Van Barneveld. Het wordt een partij om nooit te vergeten. Na twaalf zenuwslopende sets (6-6) brengt na 5-5 in legs een sudden-death leg de beslissing. Bij het ’bullen’ deelt Van Barneveld een mentale tik uit. De Nederlander wil dat Taylor zijn pijl in de enkele bull laat zitten. Vervolgens raakt hij zelf de volwaardige bull. "Van alle finales die ik heb gespeeld, was dit de meest hoogstaande finale. Zo eerlijk moet ik zijn. Alle credits voor Raymond”, reageert Taylor. "Ik kan het niet geloven”, verklaart Barney. Twee jaar later verliest Van Barneveld de finale op het WK van 'The Power' kansloos; 1-7 in sets.

Van Barneveld behoort de laatste jaren niet meer tot de favorieten, maar meer tot de outsiders. Maar er zijn nog genoeg spraakmakende momenten. Bijvoorbeeld op 30 december 2012 wanneer tijdens de halve finales van het WK een clash met Taylor in een ordinaire ruzie ontaardt. "Fuck off.” Dat zijn de felle woorden van winnaar Taylor, die vindt dat hij bij het feliciteren te hard aan zijn arm wordt getrokken. Beveiligers moeten de twee tot bedaren brengen. Een rel is geboren, al maakt Taylor een dag later zijn excuses en sluiten beide kemphanen snel vrede. "Ik heb zijn reactie nooit begrepen. Maar we zijn weer goede vrienden.”

In Alexandra Palace leidt het vanavond dus opnieuw vast en zeker tot een bewogen partij. "El Clasico komt eraan. Ready to rumble. Ik kijk ernaar uit om tegen Phil te spelen", kijkt Van Barneveld vooruit. "Dit wordt de wedstrijd van het toernooi", vermoedt Taylor. "Maar ik denk dat ik ga winnen."

