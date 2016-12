Dit is het laatste gratis Premium artikel dat u kunt lezen. Tijd voor een abonnement?

Arsène Wenger zit tegen Crystal Palace weer wat ruimer in zijn verdedigers.

Goed nieuws Wenger bij start 2017

48 min geleden ANP

Shkodran Mustafi maakt zondag zijn rentree in het basiselftal van Arsenal. De 24-jarige verdediger is hersteld van de hamstringblessure die hij bijna drie weken geleden opliep in de met 3-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Stoke City.