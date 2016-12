Oudste tourwinnaar (97) overleden

Kübler was in de naoorlogse jaren een van de beste en spectaculairste wielrenners in het peloton. 'Dolle Ferdi', een bijnaam die hij kreeg omdat hij een voorkeur had voor vroege demarrages en schijnbaar uitzichtloze vluchtpogingen, won meer dan 400 wedstrijden.

Regenboogtrui

In 1951 werd hij (na twee podiumplaatsen in de voorgaande edities) wereldkampioen in het Italiaanse Varese. Datzelfde jaar won hij de dubbel Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik, een kunststukje dat hij een jaar later in de regenboogtrui herhaalde.

Hét hoogtepunt voor de Duitser was echter zijn Tourzege in 1950. Vier jaar later werd hij tweede in de Ronde van Frankrijk. Ook in de Ronde van Italië stond hij twee keer op het podium. In 1951 en 1952 werd hij derde in de Giro.