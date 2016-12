premium

Bergsma: 'Deze titel is heel welkom'

1 uur geleden ANP

Het geloof in zichzelf heeft Jorrit Bergsma naar eigen zeggen altijd weten te behouden. Maar na het verlies vorig seizoen van de mondiale en nationale titel op 'zijn' 10.000 meter sloeg de twijfel in de buitenwereld toe. Was de olympisch kampioen nog wel in staat om de ijzersterke Sven Kramer op de lange afstanden te verslaan?