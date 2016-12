premium

Vijfde titel op rij voor Schouten na daverende eindsprint

1 uur geleden ANP

Met een daverende eindsprint heeft Irene Schouten vrijdag bij de NK afstanden in Heerenveen haar Nederlandse titel op de massastart geprolongeerd. Voor de blonde marathonschaatsster was het haar vijfde triomf op rij in deze discipline. Sinds de invoering van dit onderdeel in het seizoen 2012-2013 eindigde Schouten steeds als eerste.