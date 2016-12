Don Leo trots op Zlatan

Leo Beenhakker zegt een diepe buiging te maken voor de prestaties van Zlatan, die bijna zestien jaar geleden door hem werd weggeplukt bij het Zweedse Malmö. De oud-bondscoach, destijds in dienst bij Ajax, verzekerde Ajax dat 8,2 miljoen euro geen cent te veel was voor die lastige, 19-jarige puber uit een achterstandswijk.

„Moeilijk? Ja misschien was hij dat. Maar geef me elf van dat soort moeilijke gasten en ik word kampioen”, vertelt Beenhakker in zijn appartement in Rotterdam. „Vanaf het moment dat ik Zlatan in de ogen keek en met hem sprak, wist ik dat ik met een winnaar te maken had. De drive en de passie van toen zijn er nog steeds en dat is knap als je ziet wat hij allemaal heeft gewonnen en heeft meegemaakt. Ik kijk met plezier naar zijn wedstrijden, naar zijn doelpunten en naar de dingen die hij doet in het shirt van Manchester United. En ik zeg je dat ik enorm onder de indruk ben.”

De penningmeester van Ajax vroeg hem in 2001 wel tien keer of hij het zeker wist. Beenhakker zei tegen iedereen in Amsterdam dat ze zich niet druk moesten maken. Don Leo lacht en zegt: „En in dat eerste half jaar raakte hij geen knikker, hè. Tot die wedstrijd tegen NAC, maakte hij een goal na een slalom langs ik weet niet hoeveel spelers. Toen lag de ArenA aan zijn voeten.”

Don Leo denkt dat Jose Mourinho zich gelukkig mag prijzen dat hij een man als Zlatan in zijn elftal heeft bij United. Het is niet eenvoudig om de club terug in de top te krijgen. „Op een speler als Zlatan kan de coach altijd rekenen als je hem nodig hebt. Ik heb ook wel eens liggen rollebollen met hem, maar Zlatan is een jongen die dat niet meeneemt als hij het veld ingaat. Hij heeft een enorme bijdrage aan het team in de kleedkamer en door de kar te willen trekken. Daardoor wint hij wedstrijden voor je.”

Beenhakker weet dat de halve wereld een mening heeft over de eigengereide, Zweedse aanvaller. „Maar iedereen vergeet dat hij een groot hart heeft. Zlatan is een fantastisch mens. Hij wil de mensen vermaken, hij probeert van alles en als het mis gaat blijft hij knokken om succes te hebben.”

Scoort de spits vandaag dan sneuvelt ook het record van Ruud van Nistelrooy, die als spits in 2001 18 goals maakte in zijn eerste 26 wedstrijden voor United. Zlatan staat op 17 goals in 23 wedstrijden.

Beenhakker: „Maar ook als hij vandaag niet scoort, maak ik een diepe buiging. Hij heeft op deze leeftijd weer een jaar lang topprestaties geleverd. In elk land moet hij zich maar weer aanpassen en dat doet hij gewoon. Alleen bij Ajax had hij als jonge buitenlander destijds even tijd nodig maar dat vond ik niet zo gek. Hij sprak de taal niet, werd opeens in een appartementje in Amsterdam gezet en hij was voor het eerst uit zijn vertrouwde omgeving. Nou, ik kan je zeggen dat ik ook even mijn weg moest vinden toen ik na 2,5 jaar Trinidad & Tobago ineens naar Polen verhuisde voor mijn baan.”