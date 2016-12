premium

Club uit Wales verbetert wereldrecord Ajax

38 min geleden ANP

Voetbalclub The New Saints uit Wales heeft een wereldrecord van Ajax gebroken. De tienvoudig kampioen van Wales boekte vrijdagavond bij Cefn Druids de 27e overwinning op rij (0-2). Daarmee overtrof The New Saints het recordaantal zeges van het 'gouden' Ajax uit het seizoen 1971-1972, met onder anderen Johan Cruijff in de ploeg.