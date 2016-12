Barney kan niet wachten tot nieuwjaarsdag

Van Barneveld besliste de partij in de vijfde leg van de achtste set door 86 uit te gooien met bulls-eye. "Ik was niet altijd op mijn gemak, maar ik had meer verwacht van Phil. Ik zette hem wel onder druk, vooral in de laatste set."

'Barney' strijdt op nieuwjaarsdag met landgenoot en topfavoriet Michael van Gerwen om een plek in de eindstrijd van het mondiale toernooi in Londen. "Ik speel nu tegen de beste speler van de wereld en ben daar erg opgewonden over. Ik kan niet wachten om tegen hem te spelen", aldus Van Barneveld op de website van dartsbond PDC.