Mourinho: 'Ik ben verdrietig, omdat mijn broeder verdrietig is'

2 uur geleden

Manager Jose Mourinho van Manchester United was ondanks zijn late zege op Middlesbrough (2-1) toch wat bedroefd. "Het is een goed gevoel, maar zoals ik al had verwacht ben ik toch minder blij, omdat mijn 'broeder' bij de tegenpartij zit", aldus de Portugees tegenover de BBC. Middlesbrough-manager Aitor Karanka werkte enige tijd als assistent van Mourinho bij Real Madrid. "Aitor deed zijn werk fantastisch, maar mijn broeder is droevig dus ben ik ook droevig."