Wijnaldum grote man bij Liverpool

1 uur geleden

Dankzij een een snelle treffer van Georginio Wijnaldum heeft Liverpool een knappe zege geboekt op Manchester City. Al in de achtste minuut van de wedstrijd die verder zonder doelpunten bleef, kopte de Nederlandse middenvelder raai raak. Door de zege blijven The Reds de belangrijkste concurrent van koploper Chelsea die eerder op oudjaarsdag geen kind had aan Stoke City (4-2).