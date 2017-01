"Zij konden niet veel kansen creëren, omdat wij erg goed verdedigden. Wij maakten een schitterend doelpunt", prees Klopp de 26-jarige international van Oranje. "Het was een intense wedstrijd, die wij verdiend hebben gewonnen."

"Ik weet dat iedereen over onze verdediging praat", vervolgde de Duitse manager van The Reds. "Het gaat erom hoe je samenwerkt. Wij zijn de ploeg in heel de competitie die de minsten schoten op doel hoeft te verwerken. We kunnen niet alles hebben. Ik kan niet veel met de kritiek op onze verdediging. Jullie zoeken altijd naar dingen die niet goed lopen, maar zo worden goals nou eenmaal geproduceerd."