De 27-jarige Van Gerwen leidt met 26-16. Een keer eindigde een treffen tussen de twee beste Nederlandse darters uit de geschiedenis in een remise. Van de laatste acht onderlinge ontmoetingen won Van Gerwen er zes en eindigde er eentje in een remise. De laatste zege van 'Barney' kwam wel op een heel belangrijk moment. Tijdens het WK van vorig jaar ging hij in een thriller met de zege aan de haal: 4-3 in sets.

In halve finales leidt Van Gerwen met 2-1. Bij de Masters of Darts in 2007 zegevierde de 49-jarige Van Barneveld met 6-4 in legs over zijn 22 jaar jongere opponent. Tijdens het EK darts van 2014 won 'Mighty Mike' met 11-6 in legs. In de halve finales van de Premier League (2015) ging de Brabander met een 10-8 zege naar huis.

Het Nederlandse onderonsje in Alexandra Palace gaat naar verwachting zondagavond rond 22.00 uur beginnen. Om 20.00 uur start de dartsavond met het Schotse treffen tussen Gary Anderson en Peter Wright.