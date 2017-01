Het duel tussen Arsenal en Crystal Palace was zeventien minuten oud, toen de Fransman een counter van de Gunners op schitterende wijze afrondde.

Alexis Sanchez gaf vanaf de linkerkant voor, waarna Giroud (staand ter hoogte van de penaltystip) de bal achter zich kreeg, maar op fenomenale wijze met zijn hak de bal via de lat over doelman Wayne Hennessey in het doel hakte.

Bekijk hier de wonderschone goal van Giroud.