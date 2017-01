Irene Schouten prolongeert marathontitel

Schouten won de sprint van het kopgroepje van vier schaatssters, dat gedurende de race een ronde voorsprong had gepakt.

Gangmaakster

De titelverdedigster had in ploeggenote Carien Kleibeuker van Royal A-ware een sterke gangmaakster mee. De 38-jarige Kleibeuker, die afgelopen week tijdens de NK afstanden in Thialf de 5000 meter won, hield het tempo hoog en lanceerde Schouten bij het ingaan van de laatste ronde. De favoriete maakte het af, voor Janneke Ensing (zilver) en Lisa van der Geest (brons).

Het sterke kwartet was halverwege de wedstrijd over honderd ronden door de vernieuwde Friese schaatstempel weggesprongen uit het peloton. Op zo'n dertig ronden voor de finish sloten Kleibeuker, Schouten, Ensing en Van der Geest weer aan bij de rest. Nadat het peloton was afgesprint, hield Kleibeuker het tempo in de finale zo hoog, dat Ensing en Van der Geest alleen maar konden volgen. Schouten, die twee dagen eerder al in Thialf voor de vijfde keer op rij de Nederlandse titel massastart had gepakt, toonde in de laatste ronde aan dat ze over de sterkste sprint beschikt.

'Niet makkelijk'

"Het ging niet makkelijk", zei Schouten bij de NOS. "Carien was echt de vrouw van de race, zij heeft zó hard gewerkt. Alleen had ik dit niet gekund. Ik ben haar heel dankbaar."