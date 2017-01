"Met Stijn hebben we de ideale man gevonden om onze doelstellingen op de korte en ook op de lange termijn te verwezenlijken", zei technisch directeur Hans Smulders. "Stijn is een echte leider, die heeft bewezen met een jonge, ambitieuze groep een duidelijke speelwijze te kunnen ontwikkelen. Daarnaast past zijn unieke karakter goed bij deze club en wat ons publiek graag wil zien."

Cultheld

Vreven is geen onbekende in Nederland. De rechtsback groeide met zijn tomeloze inzet en agressieve spel uit tot een cultheld bij FC Utrecht en speelde later ook bij Vitesse en ADO Den Haag. De 43-jarige Belg, tweevoudig international ging na zijn actieve voetbalcarrière verder als trainer. Vreven werd in oktober ontslagen bij eersteklasser Waasland-Beveren.

In Breda krijgt de Belg een nieuwe kans als hoofdtrainer. "Het hondstrouwe publiek verwacht iedere wedstrijd dat de spelers voor ze door het vuur gaan. Wat dat betreft passen de waarden van deze club en het publiek goed bij mij", zei Vreven, die maandag wordt gepresenteerd in het Rat Verlegh Stadion. Hij leidt een dag later zijn eerste training bij NAC.