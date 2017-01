Dit is het laatste gratis Premium artikel dat u kunt lezen. Tijd voor een abonnement?

Taylor: 'I'll be back'

1 uur geleden ANP

Met de woorden 'I'll be back' heeft dartslegende Phil Taylor zondag een einde gemaakt aan de speculaties over zijn toekomst. De 56-jarige Engelsman wil volgend jaar weer meedoen aan het WK, hoewel hij lang niet meer zo onaantastbaar is als vroeger.