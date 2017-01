De darter uit Vlijmen rekende in de halve finale af met landgenoot Raymond van Barneveld: 6-2.

Nadat eerder op de avond regerend wereldkampioen Gary Anderson zich ten koste van Peter Wright als eerste voor de eindstrijd had geplaatst, was het tijd voor het duel waar heel Nederland reikhalzend naar uit keek op de eerste dag van 2017.

Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld. Foto: AFP

En het vuurwerk barstte vanaf de eerste leg van de eerste set los tussen de aartsrivalen Van Gerwen en Van Barneveld. Laatstgenoemde mocht de wedstrijd openen en schreef de eerste set overtuigend op zijn naam. Ook in de tweede set, die Van Gerwen begon, was de Hagenaar op stoom en brak hij Van Gerwen met een schitterende 160-finish in de derde leg. Het was alleen niet genoeg voor de setwinst, want Van Gerwen herstelde zich, brak terug en won de set: 1-1.

In de derde en vierde set trokken beide spelers elkaar naar een ongekend hoog niveau en de spanning was om te snijden. Eerst brak Van Gerwen Van Barneveld en daarna herhaalde Barney dat kunststukje, zodat de stand na vier sets 2-2 was.

Raymond van Barneveld kan mee tot 2-2, maar verliest uiteindelijk met 6-2 van Michael van Gerwen. Foto: MATTY VAN WIJNBERGEN

Het hoge niveau bracht uiteindelijk het beste in Van Gerwen naar boven. Mighty Mike brak Van Barneveld in de vijfde set opnieuw, en pakte daarna ook zijn eigen set, waardoor hij uitliep naar 4-2. Die klap kwam Barney niet meer te boven. De Hagenaar, die Van Gerwen vorig jaar op het WK nog in de kwartfinale uitschakelde, verloor uiteindelijk met 6-2.

Bijna had Van Gerwen Alexandra Palace nog laten ontploffen met een 9-darter in de eerste leg van de achtste set, maar de laatste pijl belandde nét boven de dubbel 12. Wellicht bewaart Van Gerwen dát kunstje voor de finale van maandagavond tegen Anderson...