"Ik had geen andere keus", zei Van Gerwen tegen RTL7 nadat Van Barneveld de eerste set had gewonnen. "Ik gooide alles op het goede moment." Met een gemiddelde score van 114,1 brak de Vlijmenaar zelfs een record van Phil Taylor, dat sinds 2002 in de boeken stond.

"Ik wist dat ik druk op Raymond moest blijven zetten", zei Van Gerwen over zijn tegenstander, die indruk maakte in de eerste vier sets. "Een betere wedstrijd spelen dan dit wordt echt heel erg moeilijk. Ik weet zeker dat ze in Nederland nog nooit zo'n wedstrijd hebben gezien tussen twee Nederlandse spelers op zo'n podium. En waarschijnlijk ook niet meer gaan zien."

"Klasse, passie, alles zat erin", straalde Van Gerwen. "Hier kan ik verder op bouwen richting de finale van maandagavond."