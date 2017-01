Van Gerwen en Van Barneveld haalden in Alexandra Palace een bizar hoog niveau. "Het was een fenomenaal optreden van mezelf", stelde Mighty Mike. De 27-jarige Brabander gooide een gemiddelde van 114,05, nooit eerder vertoond op een wereldkampioenschap. "Heb ik dus weer een record van Phil gebroken." De mijlpaal stond met 111 inderdaad op naam van zestienvoudig wereldkampioen Phil Taylor. Vorig jaar brak hij al met 123,4 (in de Premier League) gemiddeld een andere (wereld)record van de Britse legende.

De halve finale eindigde uiteindelijk in een 6-2 overwinning voor Van Gerwen. Maar zoals de cijfers doen vermoeden, ging het dus zeker niet. "Raymond stond fantastisch te gooien. Ik heb het beste in mezelf naar boven moeten halen. Dat is gelukt. Maar er telt uiteindelijk maar één ding en dat is de wereldtitel."

In de eindstrijd wacht maandagavond regerend wereldkampioen Gary Anderson. "Ik weet dat ik weer de favoriet ben. Wanneer ik zo speel als tegen Raymond dan win ik ook van Gary. Dat weet ik zeker."