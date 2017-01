Publieksprijs: Kies uw favoriet van 2016!

Breng hier uw stem uit!

De winnende topsporter mag zelfs kiezen tussen een luxueuze vakantie in Bali of Curacao. De Publieksprijs is gekoppeld aan de Telesport Index, waar vaste criteria de gunfactor uitbannen die bij het Sportgala vaak tot discussie leidt. Maar omdat de ene prestatie de andere niet is, krijgt het publiek via telesport.nl toch de kans om dè favoriet van 2016 te kiezen.

Dat zijn dit jaar opnieuw niet de minsten. Thalita de Jong, Jorien ter Mors, Sifan Hassan, Wout Poels, Max Verstappen (2x), Kiki Bertens, Tom Dumoulin, Sanne Wevers, Marlou van Rhijn, Michael van Gerwen en de handbalsters werden allemaal tot maandwinnaar gekozen en maken nu ook kans op de Publieksprijs 2016.

Het is nu uitsluitend en alleen aan het publiek om te bepalen wie het meest tot de verbeelding heeft gesproken.

Als u meedoet maakt u kans op een door Corendon Vliegvakanties verzorgde vakantie voor twee personen in Europa. in Amsterdam. Wilt u kans maken op deze prijs? Breng hier uw stem uit en stuur een mailtje met uw gegevens naar telesport@telegraaf.nl.