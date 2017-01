premium

Gudelj op weg naar China

1 uur geleden Mike Verweij

Nemanja Gudelj (25) lijkt het grote geld in China boven een sportief avontuur in Europa te verkiezen. De middenvelder van Ajax is volgens goed ingevoerde bronnen in China rond met Tianjin Teda over een miljoenencontract voor drie jaar. Vandaag in TELESPORT en op Telesport.nl meer informatie.