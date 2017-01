Gudelj kan cashen in China

Met een mogelijk Chinees avontuur kiest de Servisch international in navolging van tal van sterren uit de Premier League ervoor te cashen. De op handen zijnde transfer van Gudelj past in de ongekend grote koopwoede van de Chinezen.

Tevez

Vorige maand was de overstap van Carlos Tevez van Boca Juniors naar Shanghai Shenhua voor 84 miljoen euro wereldnieuws. De 32-jarige Argentijn bedong een netto-jaarsalaris van 37,4 miljoen euro, 720 duizend euro per week. Zo bont maakt Tianjin Teda het niet, maar met bijna 100.000 euro netto per week (!) heeft Gudelj ook niets te klagen.

Nadat hij bij Ajax door motivatieproblemen buiten de selectie werd gelaten en zijn vertrekwens kenbaar maakte, stonden de subtoppers uit Engeland, Spanje, Frankrijk, Italië en Duitsland in de rij.

Ongebruikelijk

Maar de bruto jaarsalarissen daar kwamen bij lange na niet in de buurt van de ruim vijf miljoen euro netto, die bij Tianjin Teda wordt genoemd. Tel daarbij het tekengeld van enkele miljoenen en het is duidelijk waarom Gudelj de ongebruikelijke stap (op zijn leeftijd) serieus overweegt. Tot 2020 verdient hij in totaal zeventien miljoen euro netto.

Als Ajax een akkoord bereikt met de Chinezen over de transfersom van circa zes miljoen euro, wordt Gudelj ploeggenoot van onder meer de Colombiaanse aanvaller Fredy Montero (29), die eerder voor Sporting Lissabon uitkwam. En van de Senegalees Mbaye Diagne (25), die in 2013 een contract bij Juventus tekende, maar in Turijn niet aan spelen toekwam en daarna aan diverse clubs werd verhuurd.

Ars

Bij Tianjin Teda stond Sjoerd Ars in 2012 onder contract stond en was Arie Haan tussen 2009 en 2011 en tussen 2014 en 2016 coach. Het is een club, waar de betalingen goed zijn geregeld, omdat de TEDA-holding een Chinees staatsbedrijf is. Het leven in de grootste kuststad in Noord-China, op een uur rijden van Beijing, is goed. De vierde grote stad van China na Shanghai, Beijing en Guangzhou is het financiële centrum van het land en zijn haven de toegangspoort naar Beijing.

Als de Chinezen met hun geldbuidel blijven zwaaien, kan de transfer van Gudelj een trend in gang zetten in de Eredivisie: dat midden-twintigers ook al voor het grote geld in plaats van een sportieve uitdaging in een grote Europese competitie kiezen. Goed voor de financiële posities van de clubs. Maar een slechte ontwikkeling voor de Nederlandse competitie en uiteindelijk misschien Oranje.

Bazoer

Met een verkoop van Gudelj en het eerdere vertrek van Riechedly Bazoer naar VfL Wolfsburg wordt Peter Bosz op zijn wenken bediend. De Ajax-trainer wilde van een aantal in zijn ogen overbodige middenvelders af. Overmars speurt met de (aanstaande) transfersommen van het tweetal in zijn zak de markt af naar een buitenspeler en eventueel een spits en een vleugelverdediger.

Gudelj was niet voor commentaar bereikbaar.