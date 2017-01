Bij de vorige Spelen bestond er kritiek op de dubbelrol van Arie Koops als technisch directeur van de schaatsbond én bondscoach ploegachtervolging. Op meerdere momenten leidde dat tot spanningen. Denk aan zijn beslissing om Jorien ter Mors op te stellen in de kwartfinale op de ploegachtervolging, waardoor ze die dag geen optimale voorbereiding kende voor de 1000 meter bij het shorttrack. Op die afstand werd ze vijfde. En bij de mannenploeg trok Jorrit Bergsma zich terug als reserve, uit onvrede over de aanpak van Koops. De Fries voelde zich miskend.

Foto: De Telegraaf

Bijl daarover: "Een dubbele pet werkt niet, maar daar is men bij de KNSB zelf ook achter inmiddels. Voor Pyeongchang speelt dat in ieder geval niet.”

Ondersteunende rol

Als chef de mission wil Bijl vooral ondersteunend zijn, benadrukt hij. "Ik moet zorgen dat de hele operatie loopt, dat de faciliteiten op orde zijn en dat er een optimaal prestatieklimaat is. Bij problemen of ruzies ben ik er ook. Dan zal ik alle betrokkenen aanhoren, met ze praten en belangen afwegen. Maar ik zal nooit een technisch directeur of bondscoach overrulen. Dat hoort niet.”

Lees in de premiumversie van Telesport/De Telegraaf het hele interview met Jeroen Bijl.