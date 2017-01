Het optreden van Van Gerwen maakt diepe indruk op Mardle

De voormalig topdarter en tegenwoordig analist bij Sky Sports stond versteld van het niveau van de nummer één van de wereld. ''Barney" liet geweldig darts zien, maar hij kwam er niet aan te pas. Ik heb nog nooit zoiets gezien in zo veel legs. Het was onbespeelbaar", prees Mardle de ontketende Van Gerwen.

Van Gerwen toonde zich in zijn nopjes dat hij het hoogste gemiddelde op een WK nu ook in handen heeft. Met 114.1 gooide hij Phil Taylor uit de recordboeken. "Het is mooi om Michael over records te horen praten. Er zijn maar een mensen die aan records kunnen komen. Hij wil weten wie zo'n record heeft, het dan afpakken en het iemand dan inwrijven. 'Ik heb weer een record. Ik heb er weer eentje van jou afgepakt'", vertelde Mardle.

Om de kroon op het werk te zetten, moet de 27-jarige Nederlander maandagavond in de finale Gary Anderson kloppen. "Van Gerwen houdt van mooie optredens, maar hij moet nog wel winnen. Hij heeft nog niks binnen. Het was 'slechts' een verbluffend optreden."