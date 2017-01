"Ik heb veel commentaar gekregen omdat ik de afgelopen twee jaar geen wereldkampioen ben geworden", zei Van Gerwen bij RTL7. "Maar niemand heeft in de gaten wat ik hier voor doe, hoe veel ik van huis ben. Dat moet je ook mentaal maar kunnen opbrengen, en dat kan niet anders dan met een sterke vrouw, familie en vriendengroep achter je. Daar wil ik iedereen voor bedanken."

Trots

Met de zege op Anderson zette Van Gerwen een prachtig uitroepteken achter een fantastisch jaar. "Dit is een geweldige afsluiter", jubelde Mighty Mike. "Ik denk niet dat ik dit jaar ooit nog overtref. Gemiddeld 114 in de halve finale van een WK, 108 in de finale van een WK. De meeste prijzen ooit in één jaar. En ik versla Raymond van Barneveld én Gary Anderson, die me de laatste twee jaar hebben uitgeschakeld op het WK. Ik ben écht trots op mezelf."